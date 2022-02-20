Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Букингемский дворец, передает Анадолу.

«Сегодня у королевы был положительный результат на COVID», — сообщили в Букингемском дворце.

Уточняется, что болезнь протекает легко. Королева планирует продолжить выполнять часть своих обязанностей.

«Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», — говорится в заявлении дворца.

Елизавете II на данный момент 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.