Елизавета II представила будущих монархов Великобритании

Королева Елизавета II опубликовала фото, на котором она предстала с будущими наследниками и правителями Великобритании.

Сам снимок был сделан ещё в декабре во время традиционного рождественского ужина. На фото королева позирует вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем — в таком порядке они должны взойти на престол, передает онлайн-издание «News.ru».

Кроме того, на фото шестилетний принц Джордж впервые предстал в брюках, хотя по этикету мальчики из аристократических семей должны носить шорты до восьми лет.

Фото опубликовано на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

Ранее упоминалось, что Елизавета II не собирается прежде времени передавать управление британским престолом. По словам высокопоставленного представителя королевского двора, королева не планирует уходить в отставку после празднования 95-летия или передавать власть своему старшему сыну принцу Чарльзу, сделав его принцем-регентом.