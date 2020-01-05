Елизавета II представила будущих монархов Великобритании

Королева Елизавета II опубликовала фото, на котором она предстала с будущими наследниками и правителями Великобритании.

Сам снимок был сделан ещё в декабре во время традиционного рождественского ужина. На фото королева позирует вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем — в таком порядке они должны взойти на престол, передает онлайн-издание «News.ru».

Кроме того, на фото шестилетний принц Джордж впервые предстал в брюках, хотя по этикету мальчики из аристократических семей должны носить шорты до восьми лет.

Фото опубликовано на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

Ранее упоминалось, что Елизавета II не собирается прежде времени передавать управление британским престолом. По словам высокопоставленного представителя королевского двора, королева не планирует уходить в отставку после празднования 95-летия или передавать власть своему старшему сыну принцу Чарльзу, сделав его принцем-регентом.

| 2020-01-05T12:57:02+00:00 5 января 2020, 15:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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