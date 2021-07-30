Королева Великобритании тайно вмешалась в законодательный процесс, чтобы защитить свое имущество от посягательств со стороны поборников «зеленой энергии». Это вмешательство рискует стать историческим, и уже сейчас его превращают в скандал, хотя Елизавета II в прямом смысле слова работала по специальности и защищала интересы своей монархии в максимально тяжелое для нее время.

О том, что королева Великобритании Елизавета II вставляет палки в колеса прогрессивному законодательству и саботирует борьбу с глобальным потеплением, сообщила газета The Guardian – издание с левой идеологической направленностью, где сильно сочувствуют экологическим активистам, а вот монархии не сочувствуют.

Журналисты выяснили, что Букингемский дворец применил к шотландскому законопроекту «О тепловых сетях» процедуру, известную как «Согласие королевы», и настоял на том, чтобы он был скорректирован в интересах британской монархии.

Суть законопроекта – отказ от использования традиционных источников при отоплении домов и предприятий. Котельные на угле должны уйти в прошлое, а вместо них прийти ветряки, солнечные батареи, перегной и другие источники «зеленой» энергии с соответствующей инфраструктурой. Предполагалось, что там, где это необходимо, правительство или частные корпорации будут выкупать землю под неё у Елизаветы II – крупнейшего землевладельца в Шотландии.

Теперь, после знакомства королевы с законопроектом и внесения правок в него, она никому ничего не должна. Захочет – продаст землю, не захочет – экологические активисты как-нибудь перебьются. (Взгляд.Ру)