В большинстве стран Евросоюза не привитым от коронавируса путешественникам нужно проходить тестирование на COVID-19 по прибытию, и в некоторых государствах платить придется значительно больше, чем в России, сообщает АТОР.

Согласно данным Европейского центра потребителей (ECC), дороже всего такие анализы делать в Германии, дешевле – в Греции, Италии и на Кипре.

Так, цена на ПЦР-тест в Германии для путешественников из стран «зоны риска» колеблется от 128 до 150 евро. В Бельгии иностранцам придется заплатить до 50 евро за одно исследование, результаты которого обещают через 24 или 36 часов (в отдельных случаях ждать придется до 72 часов). Срочный ПЦР-тест может стоить до 120 евро.

Тестирование в Испании обойдется от 40 евро (тест на антиген) и от 100 евро за тест ПЦР. Анализ может быть проведен в любой из лабораторий государственной больницы или частной клиники, и результаты обещают в течение нескольких часов.