В большинстве стран Евросоюза не привитым от коронавируса путешественникам нужно проходить тестирование на COVID-19 по прибытию, и в некоторых государствах платить придется значительно больше, чем в России, сообщает АТОР.
Согласно данным Европейского центра потребителей (ECC), дороже всего такие анализы делать в Германии, дешевле – в Греции, Италии и на Кипре.
Так, цена на ПЦР-тест в Германии для путешественников из стран «зоны риска» колеблется от 128 до 150 евро. В Бельгии иностранцам придется заплатить до 50 евро за одно исследование, результаты которого обещают через 24 или 36 часов (в отдельных случаях ждать придется до 72 часов). Срочный ПЦР-тест может стоить до 120 евро.
В Австрии путешественники, прибывающие в страну через аэропорт Вены, могут зайти в мобильный пункт. Стоимость ПЦР-теста составляет 69 евро для взрослых и 49 евро для детей до 18 лет, исследования на антиген – 25 евро для взрослых и 15 евро для детей до 18 лет.
В Хорватии тестирование в частной клинике обойдется в 40–50 евро (результат в течение 24 часов).
На Мальте и в Литве сдача теста на антиген на COVID-19 обойдется путешественнику от 33 до 43 евро. В Чехии стоимость составляет около 57 евро.
В Греции можно пройти исследование на COVID-19 в кабинете частного врача в любой точке страны за 20-30 евро. При этом результат экспресс-теста на антиген будет через 20 минут, ПЦР-теста – в течение суток.
В Италии экспресс-тестирование за 20–30 евро предлагают в аптеках, частных клиниках и лабораториях, где принимают медицинские анализы.
Дешевле всего провериться на коронавирус – на Кипре. Экспресс-тест на антиген можно купить в аптеке максимум за 10 евро (ria.ru).