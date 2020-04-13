Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая сотрудница Сената Конгресса США утверждает, что почти 30 лет назад лишилась работы, после того как уведомила начальство о сексуальных домогательствах со стороны Джозефа Байдена, являющегося сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Как следует из материала, речь идет о Таре Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором от штата Делавэр. Ранее Рид не раз заявляла в СМИ, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны Байдена. На прошлой неделе она подала заявление в полицию в американской столице. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.

Журналисты газеты побеседовали с Рид, а также с лицами, которые в то время были ее коллегами.

Как говорится в публикации, Рид отметила, что в 1993 году решила не подавать заявление в полицию. Вместо этого она сообщила о том, что подвергалась домогательствам со стороны Байдена, трем его старшим помощникам, а позже также уведомила отдел Сената по работе с персоналом. Она не стала рассказывать именно о том инциденте, который якобы имел место в коридоре.

По словам Рид, в итоге никто так и не принял каких-либо мер в отношении Байдена. Вскоре ей сообщили, что она не подходит для должности, которую занимает. Ей дали месяц на поиск новой работы.

В материале говорится, что лица, являвшиеся в то время коллегами Рид и Байдена, в том числе старшие помощники последнего, не подтвердили версию женщины. Обнаружить ее жалобу на Байдена, якобы поданную в 1993 году, журналистам также не удалось. Вместе с тем, как констатируется в публикации, две подруги Рид и ее брат сообщили сотрудникам издания, что та прежде рассказывала им об указанном инциденте.

Издание отмечает, что ранее семь других женщин сообщали его журналистам о том, что из-за некоторых действий Байдена, в том числе навязчивых поцелуев, объятий и прикосновений, чувствовали себя некомфортно. Некоторые из них отметили, что считают версию, которую изложила Рид, правдоподобной.

Представители предвыборного штаба Байдена заявили, что утверждения Рид не соответствуют действительности.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, назначен на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.