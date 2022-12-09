Азербайджанские НПО, осуществляющие деятельность в сфере экологии, подготовили обращение к командующему российским миротворческим контингентом генерал-майору Андрею Волкову.

Как сообщает АПА, сегодня обращение было передано в посольство Российской Федерации в Азербайджане.

В обращении подчеркивается, что у экологов и активистов вызывает серьезную обеспокоенность обострение экологической обстановки на территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации.

«В период 30-летней оккупации Арменией территории Азербайджана против нашей страны был совершен экологический террор в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, незаконно эксплуатировались многие месторождения полезных ископаемых. Несмотря на то, что в 2020 году после освобождения от оккупации Армении территорий Азербайджана были взяты под контроль незаконная эксплуатация и экологическая обстановка на многих разграбленных месторождениях, к сожалению, продолжается незаконная эксплуатация месторождения золота Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, находящихся на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации.

Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых, обостряя экологическую обстановку, оказывает негативное влияние на гражданское население, окружающую среду, биоразнообразие, подземные и наземные водные ресурсы, а также на экологическую среду на других территориях Азербайджана.

Мы – многочисленные НПО, объединяющие независимых экологов Азербайджана, считаем важным оценить незаконную эксплуатацию и экологическую обстановку на месторождении золота Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли, находящихся на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации. В связи с этим просим Вас обеспечить безопасность для посещения указанных территорий и создать необходимые условия для проведения мониторинга», — говорится в обращении.

Отметим, 3 и 7 декабря мониторинговая группа, состоящая из сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики и ЗАО “AzerGold”, провела встречу с командованием российских миротворческих сил в Ходжалы. На встрече обсуждалась незаконная эксплуатация природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.