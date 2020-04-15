ЕК и Совет ЕС призвали страны к координации при снятии карантинных мер

Еврокомиссия и Совет ЕС просят страны союза координироваться при снятии карантинных мер, введенных для противодействия пандемии нового коронавируса, говорится в их совместном документе.
Еврокомиссия и Совет ЕС разработали и предложили в среду дорожную карту «в направлении снятия ограничительных мер по COVID-19». В ней, помимо прочего, предлагаются принципы, которыми страны союза должны руководствоваться при смягчении рестрикций на социально-экономическую жизнь. Один из них – координация.
«Действия должны быть скоординированы между государствами-членами ЕС: отсутствие координации в отмене ограничительных мер может иметь негативные последствия для всех стран союза», — говорится в дорожной карте.
Помимо этого, государствам союза рекомендован поступательный подход к смягчению карантинных мер. Дорожная карта предлагает им учитывать три критерия при оценке того, пришло ли время начать ослаблять рестрикции.(РИА Новости)