ЕК и Совет ЕС призвали страны к координации при снятии карантинных мер

Еврокомиссия и Совет ЕС просят страны союза координироваться при снятии карантинных мер, введенных для противодействия пандемии нового коронавируса, говорится в их совместном документе.

Еврокомиссия и Совет ЕС разработали и предложили в среду дорожную карту «в направлении снятия ограничительных мер по COVID-19». В ней, помимо прочего, предлагаются принципы, которыми страны союза должны руководствоваться при смягчении рестрикций на социально-экономическую жизнь. Один из них – координация.