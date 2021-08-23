Единый координационный центр, созданный соответствующим решением президента Ильхама Алиева, начнет деятельность с 23 августа.

Oб этом сообщил председатель правления Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

Отмечено, что в центрах будут предоставляться услуги по 26 направлениям 7 государственных органов (Министерство труда и социальной защиты, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Местные органы исполнительной власти, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Государственная страховая коммерческая компания).