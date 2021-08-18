Власти Великобритании изучали возможность формирования новой международной коалиции в Афганистане после объявления президента США Джо Байдена о выводе войск, однако от этого варианта было решено отказаться. Соответствующее заявление в среду сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Он также отметил, что рассматривался вариант с «увеличением британского военного присутствия». «Нужно отказаться от иллюзий о том, что наши партнеры желали продолжать операцию в Афганистане. Мы изучили различные сценарии в связи с решением США вывести войска и в итоге отказались от них. Страны Запада не могли продолжать действия в Афганистане, после того как США стали выводить войска», — подчеркнул британский премьер. Джонсон обратил внимание на то, что на пике операции в Афганистане «было размещено 132 тыс. военнослужащих, из которых 90 тыс. были американцами».

При этом Джонсон признал, что развал афганских сил безопасности перед лицом наступления бойцов движения «Талибан» произошел «намного быстрее, чем ожидалось». «Думаю, что будет честным сказать, что события в Афганистане разворачивались таким образом, а крах [сил правительства] был быстрее, чем ожидали в самом «Талибан». Неверно говорить, что правительство Великобритании было неготовым и не предвидело этого», — заметил глава правительства Соединенного Королевства, выступая на специальном заседании Палаты общин британского парламента.