Джонсон признался, что его состояние в реанимации было на грани

Премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что его состояние в реанимации балансировало на грани жизни и смерти, несмотря на то, что офис премьера изначально отрицал тяжесть его состояния.
В воскресенье Джонсон был выписан из больницы в Лондоне, где провел двое суток в реанимации, борясь с коронавирусом.
«Я хочу особенно отметить двух медсестер, которые находились у моей кровати в течение 48 часов, когда развязка могла быть какой угодно. Это Дженни из Новой Зеландии и Луис из Португалии. Причина, по которой мой организм стал, в конце концов, получать достаточно кислорода, состоит в том, что они каждую секунду ночью следили за моим состоянием, ухаживали и предпринимали необходимое медицинское вмешательство», — сказал Джонсон в видеообращении в воскресенье уже после выписки.
Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. В прошлое воскресенье поздно вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации.(РИА Новости)