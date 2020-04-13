Джонсон признался, что его состояние в реанимации было на грани

«Я хочу особенно отметить двух медсестер, которые находились у моей кровати в течение 48 часов, когда развязка могла быть какой угодно. Это Дженни из Новой Зеландии и Луис из Португалии. Причина, по которой мой организм стал, в конце концов, получать достаточно кислорода, состоит в том, что они каждую секунду ночью следили за моим состоянием, ухаживали и предпринимали необходимое медицинское вмешательство», — сказал Джонсон в видеообращении в воскресенье уже после выписки.