Глава британского правительства Борис Джонсон попрощался с депутатами Палаты общин перед их уходом на летние каникулы фразой «Hasta la vista, baby» из фильма «Терминатор-2».

«Миссия по большей части выполнена. Пока что. Хотел бы поблагодарить всех прекрасных сотрудников Палаты общин, моих друзей и коллег, моего уважаемого оппонента [главу оппозиции Кира Стармера], всех присутствующих и… аста ла виста, бэйби», — сказал Джонсон в среду в заключительном слове, сорвав бурные аплодисменты, к которым подчеркнуто отказалась присоединяться его предшественница на должности премьер-министра Тереза Мэй.

В фильме фразу, которая переводится как «до встречи, детка», произносит герой Арнольда Шварценеггера перед тем, как выстрелить в своего противника. Джонсон, который 7 июля объявил об уходе с поста лидера правящей партии и покинет премьерское кресло после избрания преемника, сможет продолжить работу в парламенте в качестве рядового депутата. По мнению ряда британских политических обозревателей, он также может предпринять попытку вернуться на первые роли в политике страны и вновь возглавить консерваторов перед выборами 2029 года.

В последний раз отвечая на вопросы депутатов в качестве премьера, Джонсон посоветовал следующему главе правительства «держаться поближе к США», «защищать украинцев и свободу по всему миру», а также «сокращать налоги и ослаблять государственное регулирование» в британской экономике.

Джонсон объявил об отставке 7 июля после того, как британское правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Новый лидер консерваторов, которому достанется автоматически достанется премьерская должность, будет выбран 5 сентября.

Формальным поводом для окончательной утраты доверия консерваторов к премьеру стал скандал вокруг парламентария Криса Пинчера, однако задолго до этого Джонсон оказался замешан в историю с вечеринками, проходившими в его канцелярии и резиденции в разгар действия коронавирусных ограничений. Из-за этого члены фракции тори в начале июня даже провели вотум о доверии своему лидеру, однако тогда политик смог сохранить пост.