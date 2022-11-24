Система международных отношений находится в стадии серьезной трансформации.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на международной конференции «По Срединному коридору: геополитика, безопасность и экономика».

По его словам, для достижения стабильности, безопасности и процветания важно придерживаться повестки взаимовыгодного сотрудничества, а не менталитета геополитической конкуренции.

«Несмотря на наличие ряда вызовов в постконфликтный период после 44-дневной Отечественной войны в регионе появились новые возможности для сотрудничества и установления прочного мира, Азербайджан, несмотря на тяжелые последствия 30-летней оккупации, предпринимает важные шаги для продвижения мирной повестки дня. Однако невыполнение Арменией взятых на себя обязательств, постоянные провокации наносят ущерб процессу. Сегодня Азербайджан проводит масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Одним из важнейших факторов, препятствующих проведению работ в этом направлении, является существующая минная опасность. Армения не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, как того требует трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, и продолжает различные военные действия на территории Азербайджана, в том числе установку мин. Есть острая потребность в поддержке международного сообщества для оказания давления на Армению и решения проблемы»,- сказал Джейхун Байрамов.