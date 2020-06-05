Два дня жесткой встряски

Итак, дождались – безответственное отношение большинства привело к возвращению к самым жестким карантинным мерам. Пока что только на два дня. Но кто знает, что будет дальше. По крайней мере, из заявления премьер-министра Азербайджана Али Асадова можно сделать самые смелые предположения – ведь он не исключил, что жесткий карантин может быть повторен и в следующий уик-энд. А зная про совершенно наплевательское отношение многих наших сограждан к любым запретам, вполне логично допустить, что спустя еще немного времени Оперативному штабу при Кабмине не останется ничего другого, как восстановить тот режим строгих ограничений, который действовал у нас в стране с середины марта до конца апреля.

Но чем это чревато? Сможет ли продержаться на полном карантине хотя бы еще месяц наша, прямо скажем, не самая богатая страна в мире? Кто, в конце концов, возьмет на себя обеспечение куском хлеба тех сотен тысяч, если не миллионов, граждан, которые напрямую зависят от поденной работы и от такой же оплаты своего труда – чаще всего нигде не зарегистрированного? Проблемы были даже с разовыми выплатами несчастных 190 манатов – далеко не всем нуждающимся они достались. Чего же можно ждать дальше?

Вот о чем в первую очередь должны думать все – и чиновники наверху, ответственные за принятие действенных ограничительных решений в условиях эпидемии, и простые люди, часто разгуливающие по улицам без средств защиты (перчаток, масок), набивающиеся в автобусы, не соблюдающие абсолютно никаких дистанций ни с кем.

Если первые не станут следить за тем, чтобы их распоряжения неукоснительно выполнялись полицией, а вторые не возьмут на себя труд хотя бы не выходить на улицу просто потому что «погода хорошая» — грош цена всем этим новым мерам, о которых сообщил сегодня Оперштаб.

Вопрос – что могут дать два дня предстоящего полного карантина? Когда и в ближайший магазин не выйти, и транспортом не попользоваться. Кстати, столь строгих ограничений у нас еще не вводилось, в отличие от соседней Грузии. Быть может, в нашем Оперштабе думают, что такой неожиданный и полный «домашний арест» способен отрезвить многих чересчур расслабившихся? Что люди, проведя безвылазно два дня дома, и видя все это время за окнами замершие без движения города и села, переживут некую психологическую встряску, поймут, что всё это может продлиться еще надолго, и хотя бы таким путем придут к выводу, что лучше все-таки соблюдать в повседневной жизни те меры, которые были предписаны всем нам без исключения еще в марте?

Что же, может это и подействует. Во всяком случае, хотелось бы верить в это. Ведь не хотим же мы, в конце концов, повторения у себя того, что переживает сейчас соседняя Армения. А там люди тоже особо не напрягались. Недавно, в Международный день защиты ребенка, сам уже заразившийся премьер Пашинян выступил с гневной речью по поводу попавшего к нему видео – в этот день в одном из дворов Еревана несколько десятков женщин с детьми решили устроить что-то типа утренника — с угощениями, танцами. Другими словами – классический очаг для массового распространения вируса, если среди празднующих был хотя бы один инфицированный.

А в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с еще более пугающей речью. «У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация у нас ухудшается, вчера мы зафиксировали 697 новых случаев коронавируса. Это означает, что медучреждения уже находятся в таком состоянии, при котором мы не можем вовремя госпитализировать всех нуждающихся», — сказал премьер в видеообращении в Facebook.

Он добавил, что сейчас в Армении около 20 тысяч носителей коронавируса не подозревают о своем заражении, становясь разносчиком инфекции.

А сколько таких не выявленных носителей инфекции у нас в Азербайджане?

Что из всего этого следует? Только одно. Мы должны сделать все, чтобы власти не оказались вынуждены объявить о продлении этого «режима выходных дней» и на дальнейший период. Потому что такой сценарий, к сожалению, вполне возможен.