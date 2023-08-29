Сегодня, 29 августа, состоялся матч четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом». Встреча, прошедшая в Рияде, завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 4:0.

Португальский нападающий Криштиану Роналду на 13-й минуте открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте Роналду забил с пенальти и оформил дубль. На 40-й минуте Садио Мане с передачи того же Роналду забил третий мяч «Аль-Насра» в этом матче. Окончательный счет на 80-й минуте установил защитник Султан Аль-Ганам.

Отметим, что на 19-й минуте Роналду забил в ворота соперника, но взятие ворот не было засчитано после просмотра VAR. На 63-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Абдулрахман Гариб не реализовал пенальти. На 78-й минуте хавбек «Аль-Шабаба» Эвер Банега получил красную карточку.

Таким образом, «Аль-Наср» набрал шесть очков и располагается на шестом месте в таблице саудовской лиги. «Аль-Шабаб» занимает предпоследнее место, заработав два балла. (Газета.Ру)