Российские власти могут использовать атаку беспилотников как предлог для убийства Зеленского. «Причины инцидента неизвестны, равно как и то, как на него отреагирует Кремль», — подчеркнул в беседе с Bild политолог, научный сотрудник Кёльнского университета Томас Ягер. Но в любом случае, по его мнению, власти захотят использовать эту атаку как основание для убийства президента Украины.

Политолог считает неправдоподобной версию о том, что власти сами устроили эту атаку или инсценировали её. Поэтому, на его взгляд, последствиями станут усиление как репрессий внутри страны, так и ударов по Украине.

«Одной из возможных мер может быть бомбардировка украинских правительственных зданий в качестве своего рода контратаки», — отметил Ягер.

Кстати, после атаки беспилотников на Кремль, которую Украина назвала инсценировкой, а российские власти — покушением на Владимира Путина, российские военные отрепетировали использование тактического ядерного оружия.

В Калининградской области состоялись учения комплексов «Искандер». Способные стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой, «Искандеры» «выполнили электронные одиночные и групповые пуски», сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Целями были мишени, имитирующие пусковые установки, аэродромы, скопление техники и командные пункты «условного противника».

Ракетчики «выполнили скрытное выдвижение» в позиционный район, а затем отработали выведение «Искандеров» из-под ответного удара, который, по задумке учений, мог быть и ядерным. После пусков расчеты Балтийского флота «отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности», сообщили в Минобороны.

К участию в маневрах было привлечено около 100 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.

После налета дронов, который Москва охарактеризовала как теракт, Кремль пригрозил «ответными мерами». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости «применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», а депутат Олег Морозов призвал нанести удар, который «смертельно накажет» противника.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь может идти только о «продуманных» шагах, которые соответствуют интересам страны. Он добавил, что решение об атаке на президентскую резиденцию в Кремле было принято в США, а Украина является лишь ее исполнителем.

То есть, Москва вновь размахивает ядерной саблей, и возникают вопросы о реальной вероятности применения ядерного оружия Россией. Кроме того, интересно, насколько серьезны такие последствия атаки дронов на Кремль, как попытка уничтожения Зеленского? Насколько высока вероятность исполнения этих угроз? И не была ли атака беспилотников подстроена специально для обозначения Москвой таких целей?

Своим мнением об этом поделились с # известные зарубежные эксперты.

Как отметил американский аналитик, публицист, профессор Григорий Иоффе, у него недостаточно информации для того, чтобы сформулировать суждение на эту тему. «Но точно так же её недостаточно у Томаса Ягера, хотя его суждение отличается впечатляющей определённостью. Тут, видимо, дело в нашей подготовке (в нашем бэкграунде), в масштабе нашей самоуверенности и политизированности. С моей точки зрения — тут я приступаю к высказыванию своего гадательного, за неимением информации, суждения — вероятность того, что Москва инсценировала теракт над Кремлём, примерно такая же, как и вероятность того, что Россия сама взорвала Нордстрим (Северный поток). То есть, близка к нулю. Тем не менее, с такой версией выступили солидные, казалось бы, журналисты», — говорит аналитик.

«Есть исчерпывающие источники сведений от инстанций, проследивших траекторию этих дронов. Есть другие приёмы верификации. Инсценировка крайне маловероятна.

Что же касается возможного убийства Зеленского, то тут у меня ещё меньше информации. Но такая постановка вопроса, по-видимому, исходит от подростков, зацикленных на компьютерных играх. России нет никакого смысла целиться в Зеленского. Этим она сразу понизит уровень обоснованности своих притязаний. В том числе и в глазах собственного населения. Если у стратегов в Москве есть хотя бы две извилины головного мозга (а я думаю, что их больше), убийство Зеленского едва ли входит в их планы. Наоборот, они бы хотели, чтобы его стратегия была посрамлена. Состоится ли такое посрамление или нет — отдельный вопрос. Но убийство просто сделает его мучеником и героем. Не уверен, что это кому-то в Москве нужно. Давайте последим за ходом украинского контрнаступления, которое уже столько раз было заявлено. Посмотрим, какова будет его эффективность, и каков будет ответ российской стороны. Тогда, возможно, у нас появится больше данных для суждений и прогнозов. Таково моё мнение на сегодня», — заключил Иоффе.

В свою очередь глава Центра нераспространения ядерного оружия (Украина), кандидат политических наук Полина Синовец касаемо ядерного удара полагает, что это очередной раунд запугивания. «РФ отлично знает, что применение ядерного оружия против Украины означает начало военного столкновения с Западом, и она не готова к такому шагу», — сказала эксперт.