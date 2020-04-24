Дождливая погода в Баку сохранится и завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, умеренный южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем — 11-15, в Баку ночью — 7-9, днем — 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В регионах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, в горных территориях снег, местами сильный.

Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью — 3-7, днем — 11-16 тепла, в горах ночью — 3-8 мороза, днем — от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятные для метеозависимых людей.

| 2020-04-24T19:45:27+00:00 24 апреля 2020, 20:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss