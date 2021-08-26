25 августа в 23 часа азербайджанские военные заблокировали участок дороги близ пограничного села Шурнух, через которую проходит трасса, соединяющая армянские города Гафан-Горис. Об этом утром 26 числа сообщила Служба национальной безопасности Армении.

При этом, на указанном участке, который проходит через территорию Азербайджана, оказались заблокированными около 40 армянских транспортных средства. Они находились в блокаде более 4-х часов и были выведены оттуда с помощью российских миротворцев.

Армянские СМИ сообщили о случившемся в полночь 25 августа, не объяснив, что стало причиной действий азербайджанской стороны. Однако днем 25 августа двое армянских военных напали на азербайджанского пограничника Руслана Ширалиева и ранили его штык-ножом.

Как сообщила Госпогранслужба Азербайджана, инцидент произошел на участке дороги Горис-Гафан недалеко от села Ашагы Джибикли Губадлинского района. После этого азербайджанская сторона заявила, что за эту провокацию будет дан адекватный ответ. (Туран)