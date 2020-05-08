Дональд Трамп: «Китай сделал ужасную вещь»

Президент США Дональд Трамп считает, что китайские власти, вероятно, допустили распространение нового коронавируса из-за некой ошибки. Об этом американский лидер заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News.

Говоря о властях Китая, он отметил: «Они сделали ужасную вещь. Я не думаю, что они специально это сделали, но это было сделано, возможно, из-за некомпетентности. Возможно, что это вырвалось наружу, а они не знали, как сказать об этом». Трамп напомнил, что США хотели направить в Китай американских специалистов для оказания помощи, но получили отказ.

Трамп констатировал, что инфекция распространилась в более чем 180 государствах. «Она почти во всех странах», — сказал Трамп. «Если вы посмотрите, что происходит в России, это ужасная ситуация, — утверждал президент США. — Так по всему миру». (ТАСС)