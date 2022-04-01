Вторжение российской армии на территорию Украины вызвало возмущение различных политических и социальных слоев нашей страны. В этом вопросе поразительное единение демонстрируют как представители правящей партии, так и представители оппозиции. Лишь коммунисты Азербайджана выразили поддержку действиям России. Хотим напомнить, что именно российские вооруженные силы принимали самое активное участие в оккупации азербайджанских земель во время I Карабахской войны. А участие 366 полка вооруженных сил России в Ходжалинской резне было официально признано и доказано властями Азербайджана.

Но почему же коммунисты Азербайджана все еще поддерживают Россию, которая вот 31 год не является социалистической? Да и у власти там находятся не коммунисты во главе с Зюгановым, а, как любили выражаться в СССР, дикие капиталисты во главе с Путиным.

Эти вопросы мы задали членам группы «Коммунисты Азербайджана» в социальной сети Facebook, которые активно поддерживают войну России в Украине.

По мнению участника группы Талеха Самедова, зло, творимое США, еще хуже, еще более жестокое по сравнению с действиями России. «В советское время азербайджанцы для отдыха ездили в Россию. А сегодня весь мир едет отдыхать в Баку. Парней и молодых девушек Азербайджана туристы заставляют работать как своих слуг», — написал Талех Самедов.

Он также выразил свое возмущение тем, что приезжающие в Азербайджан арабы совращают азербайджанских девушек. «Девушки вступают в связь с арабами для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Да что девушки, сегодня весь азербайджанский народ нуждается в куске хлеба», — заявил Талех Самедов.

Другой участник группы Рамзес Исмаилов напоминает, что история Азербайджана за последние 200 лет была тесно связана с Россией. «Этот отрезок времени равен всей истории Соединенных Штатов Америки. Конечно, к этому историческому периоду можно относиться по-разному и оценивать сквозь различные призмы. Но положительная роль России в истории Азербайджана не подвергается сомнению. Отрицать положительную роль России могут только неблагодарные люди», — уверен Рамзес Исмаилов.

Рамзес Исмаилов признался в том, что он и другие коммунисты поддерживают Россию и русский народ. «Речь не идет о правящем в России буржуазном режиме. Все буржуазные режимы стоят друг друга. Но режим является временным понятием. А соседство наше с Россией является вечным. Дружеские отношения с соседями является главным условием мира и безопасности в регионе. Почему мы должны ссориться с Россией из-за интересов Америки?

С Россией у нас имеются исторические, политические, научные и экономические связи. Около двух миллионов наших граждан зарабатывают на пропитание в России. А сколько наших соотечественников стали гражданами России? А что связывает нас с Америкой? Только то, что наши оппозиционные партии получают от США свои гранты»,- заявил участник группы.

Автор этих строк успел пожить и в советское время, которое, безусловно, имело и позитивные черты, но в целом это был репрессивный аппарат, убивающий в своих гражданах все национальное, насаждая мнимое «братство народов», которое оказалось, как любят сейчас говорить – фейком, не сумевшим продемонстрировать живучесть во время потрясений середины 90-ых годов. Да и нынешняя Россия и российский народ не имеют ничего общего с тем обществом, которое существовало во время СССР. В глазах нынешнего российского общества другие народы бывшего СССР «чурки», «бабаи», «хачи», «укропы», «чернож…е» и, в лучшем случае, торгаши. Надеемся, что и коммунисты Азербайджана понимают, что в основе нелюбви обществ всех стран бывшего СССР к бывшему «старшему брату» стоят не США с их «прогнивающим капиталистическим обществом», а именно само отношение нынешнего российского общества и власти, пытающихся кнутом и насаждаемым страхом привязать к себе всех окружающих, забывая главный постулат отношений, как личностных, так и обществ – насильно мил не будешь.

В данном контексте не лишним будет напомнить, что в 1920 году именно коммунисты активно помогали оккупации Азербайджана войсками Советской России. Чем все это закончилось, к сожалению, мы все стали свидетелями, я бы сказал, пострадавшими от этого катаклизма. Нынешняя Россия не может, да и не хочет быть привлекательной для бывших стран СССР. Бывший «старший брат» только и делает, что кичится и угрожает «кинжалами», «калибрами», «цирконами», не предлагая на выбор ничего путного. Интересно, как поведут себя коммунисты Азербайджана, если нынешняя Россия попытается оккупировать и нашу страну? Добро пожаловать XII Красная армия?