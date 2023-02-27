С сегодняшнего дня до 1 марта на Земле ожидается магнитная буря.

Об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского госуниверситета.

Согласно прогнозам, корональный выброс массы (КВМ), вызванный вспышками на поверхности Солнца 24-25 февраля, достиг Земли 27 февраля, и его последствия продлятся до 28 февраля.

В результате удара КВМ, произошедшего 24 февраля, колебание геомагнитного поля Земли 27 февраля усилится до уровня бури G2 (умеренная).

Прогнозируется, что этот эффект сохранится 28 февраля, а 1 марта геомагнитное поле будет находиться в нестабильном состоянии, геомагнитная буря достигнет уровня G3 (сильная).

Вероятность возникновения вспышек на Солнце 27 февраля составляет 99% для вспышек класса С (которые не могут воздействовать на Землю), 65% — класса М (слабые и не способные оказать большое влияние на распространение радиоволн) и 15% — класса X (сильные).

Геомагнитная буря может повлиять на состояние здоровья и вызвать дискомфорт у входящих в группу риска хронических больных, пожилых людей и детей. Метеозависимым рекомендуется принимать профилактические меры по рекомендации врачей.