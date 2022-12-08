Состоялась презентация книги «Карабахский и Восточно-Зангезурский Диалектологический атлас азербайджанского языка».

Как сообщает АПА, в церемонии презентации, состоявшейся в Институте языкознания НАНА, приняли участие президент НАНА академик Иса Габиббейли, директор Института языкознания профессор Надир Мамедли, профессор Низами Джафаров, академик Рафаэль Гусейнов, а также языковеды, ученые, представители общественности.

Президент НАНА Иса Габиббейли сказал, что считает книгу паспортом Института языкознания: «Эта книга — научный памятник Карабаху и Восточному Зангезуру, воздвигнутый Институтом языкознания».

Президент НАНА сообщил, что принял решение наградить Почетным Указом автора и составителя книги Кифаят Имамгулиеву и ее команду.

Директор Института языкознания профессор Надир Мамедли сказал, что в будущем планируется подготовить такие же диалектологические словари и для азербайджанцев Грузии, и для азербайджанцев Дербента, и для южных азербайджанцев».