Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов потребовал запретить латвийской певице Лайме Вайкуле въезд на территорию России. Об этом сообщают РИА «Новости».

Представитель партии «Справедливая Россия – За правду» направил соответствующее обращение в ФСБ.

Несколько дней назад в сети начал распространяться видеоролик, в котором Лайма Вайкуле во время выступления подняла флаг Украины. Данный жест артистка продемонстрировала на концерте 31 июля в литовском городе Паланга. Однако никаких заявлений относительно своей политической позиции исполнительница делать не стала.