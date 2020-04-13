Disney хочет переснять мультфильм о Робин Гуде

Студия Disney хочет снять ремейк мультфильма «Робин Гуд» (1973), передает Variety со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, фильм будет снят с применением трехмерной технологии CGI, как, например, «Дамбо» (2019) и «Король Лев» (2019). Режиссерское кресло должен занять режиссер «Легиона» Карлос Лопес Эстрада.

Дата премьеры пока не заявлена.

Оригинальный мультфильм «Робин Гуд» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму» и на «Грэмми» в категории «Лучшая запись для детей».(Газета.Ru)

| 2020-04-13T17:08:47+00:00 13 апреля 2020, 18:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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