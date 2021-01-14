Дипломат с контрабандистским прошлым или еще о раз о взаимном доверии

Азербайджанская сторона неоднократно призывала Армению с учетом новых реалий руководствоваться новым подходом, который заключается в достижении мира и стабильности с соседями. Однако, несмотря на капитуляцию Армении, в этой стране все еще бряцают оружием и продолжают тявкать в сторону Азербайджана. Так, глава МИД Армении Ара Айвазян выступая на заседании комиссии парламента по внешним связям заявил о том, что деоккупация территорий Карабаха находится в приоритете армянских властей.

По его словам, Армения продолжит прилагать усилия для возвращения всех военнопленных, пленных, выяснения судьбы пропавших без вести.

«Являясь одной из трех сторон заявления от 9 ноября, Армения четко указала на то, что готова предпринять шаги для взаимовыгодного использования экономического и инфраструктурного потенциала региона, но для достижения успеха нам необходимо взаимное доверие», — сказал Айвазян.

Глава МИД Армении прав, говоря о достижении взаимного доверия. Еще до трехсторонней встречи в Москве, азербайджанская сторона озвучила свои претензии по поводу того, что Армения скрывает факт наличия пленных еще с первой Карабахской войны. В базе данных Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших указаны имена 3 тыс. 890 граждан.

Недавно глава Рабочей группы Государственной комиссии Исмаил Ахундов заявил, что, несмотря на то, что свидетельскими показаниями было подтверждено пленение и взятие в заложники 872 человек в ходе первой Карабахской войны, армянская сторона опровергает этот факт. «Свидетели дали показания о взятии их армянами в плен. Посредством международных структур мы связались с Арменией и не получили этому подтверждение», — сказал И.Ахундов.

В свете заявления Айвазяна о намерении создать атмосферу взаимного доверия, Армения в первую очередь должна предоставить информацию о судьбе этих лиц. Но в реальности мы не видим подобного рвения у Еревана, даже наблюдается поистине сюрреалистическая картина. Разгромно проиграв войну с Азербайджаном, власти Армении все же предъявляют претензии к Баку.

«Применение силы в конфликте может привести к новому этапу противостояния, но это не станет его решением. Только политическое, переговорное решение, предполагающее уважение прав всех, откроет дорогу для устранения причин и последствий войны, принесет долговременный мир в регион», — заявил Айвазян.

Все здравомыслящие эксперты утверждают, что в случае возобновления военных действия Армения может исчезнуть с политической карты мира, а хохорящийся Айвазян ставит условия Азербайджана, вдобавок заявляет о том, что в основе урегулирования конфликта лежит право «народа Арцаха» на самоопределение.

В таком случае, почему же Армении не признать «независимость» и остатков марионеточного режима, прячущихся за спинами российских миротворцев и озвучивающих пустые угрозы в адрес Азербайджана? Они уже несколько раз анонсировали «открытие» Ходжалинского аэропорта, и все пальцем в небо.

Пора бы уже властям Армении понять, что Азербайджан военным путем решил нагорно-карабахский вопрос, и будущее армянского населения Карабаха – своей составной и международно признанной территории — Баку может обсуждать разве что с международными организациями, но никак не с Ереваном. С самой Арменией Баку готов обсуждать вопросы межгосударственного характера и в первую очередь открытие транспортного коридора в Нахчыван. После 44-дневной войны сложились новые реалии, от которых Минская группа ОБСЕ и должна отталкиваться, если заявляет о неурегулированности конфликта.

Здесь также будет не лишним напомнить Айвазяну, что Минская группа ОБСЕ среди элементов переговорного процесса никогда не рассматривала «право на самоопределение», признавая Карабах как часть Азербайджана.

Айвазян волен нести любую ахинею для внутренней аудитории, предъявлять «претензии», словно капризная девушка на свидании, но в глубине души этот дипломат с контрабандистским прошлым понимает, что Армения не сможет отвертеться от тех документов, под которыми премьер-министр Никол Пашинян поставил свою подпись. Подобными заявлениями власти Армении якобы показывают свою несломленность, но на самом деле демонстрируют только убогость ума. Ни у кого не хватает мужества перевернуть позорную страницу современной истории Армении и начать новую главу, в которой страна может получить шанс на экономическое развитие. Для них проще стать в позу и клянчить у мира помощь, обрекая будущие поколения на страдания и вражду.