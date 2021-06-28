Инцидент с британским эсминцем Defender совпал с саммитом стран ЕС и бросил тень на совещание в Брюсселе. Нам уже приходилось отмечать, что проход Defender вблизи крымского мыса Фиолент возле Севастополя будет иметь далеко идущие последствия (https://zerkalo.az/skandal-nakanune-uchenij/). Ждать долго не пришлось.

Саммит стран ЕС не обещал какой-либо сенсации. Вполне плановое собрание с известной заранее повесткой дня. На обсуждение было вынесено с десяток тем, среди которых отношения с Россией были на шестом месте.

Все предполагали, что саммит ЕС утвердит представленную Жозепом Боррелем новую стратегию отношений с Москвой, прозвучат ожидаемые заявления про все более недемократическую Россию, с которой не известно что делать и все перейдут к следующим вопросам повестки дня.

Неожиданности начались за день до начала. Как написала британская газета The Financial Times, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены предложить восстановить саммиты ЕС-Россия, от которых Евросоюз официально отказался в 2014 году из-за агрессии против Украины.

Собственно так и произошло. Меркель и Макрон уже в конце саммита выступили с таким предложением. Обоснование также вполне ожидаемое. Диалог с Россией необходим, без него на континенте растет напряженность. Вот Байден разговаривает с Путиным, почему ЕС не может. К тому же такой диалог будет способствовать демократизации России.

Надо сказать, что нечто подобное мы уже слышали два года назад, когда с подачи правительств Германии и Франции ПАСЕ восстановила в правах российскую делегацию. И тогда звучали подобные речи.

В Страсбурге и в других европейских столицах взахлеб повторяли сентенции о необходимости возврата России в ПАСЕ.

Много говорилось, что санкции действовали пять лет и не изменили поведение Москвы. И вот если с Кремлем говорить и привлекать к совместным действиям в пользу демократии, то Россия вынуждена будет снова уважать права человека.

Можно представить ощущение déjà vu украинской дипломатии, в частности, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, когда он в эти июньские дни был в Брюсселе. Теперь Меркель и Макрон лично настаивали на возобновлении диалога с Путиным.

Понятно, что в Киеве предложение возобновления диалога с Путиным встретили крайне негативно, как своего рода предательство европейцев. В многочисленных мемах расписывалось будущее трудоустройство Меркель после ухода из политики в каких-то российских нефтяных и газовых структурах.

Большая удача состояла в том, что в эти дни в Брюсселе с совместным визитом были главы внешнеполитических ведомств Украины, Молдовы и Грузии — ассоциированное трио. Они поехали, чтобы убедить европейцев перейти к новому, более расширенному формату отношений трех стран с ЕС.

Фактически трем министрам пришлось проявить настойчивость и изобретательность в аргументах, чтобы убедить главных чиновников ЕС в огромной вредности такого предложения Меркель и Макрона. Принятие его убедит Москву в безнаказанности своих агрессивных действий. В результате Жозеп Боррель выступил против предложения Германии и Франции.

Собственно в поддержку приглашения России, кроме Меркель и Макрона, выступил канцлер Австрии Себастьян Курц, что не удивительно, так как Вена давно клиент Кремля, президент Болгарии Румен Радев, известный своими пророссийскими настроениями, премьер-министр Италии Марио Драга и, что удивительно, премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Дания, как и другие северные страны, всегда поддерживала Украину. Она вступила в довольно резкую полемику с премьер-министром Швеции Стефаном Левеным.

Категорически против возобновления диалога с Путиным выступили государства Балтии, а также Польша и уже упомянутая Швеция. Президент Литвы Гитанас Науседа заметил, что предложение возобновления диалога с Путиным сродни приглашению медведя стеречь банку с медом.

Отдельно надо сказать о позиции премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он четко заявил, что если есть большое желание встречаться с Путиным, то пусть это делают главы Совета Европы и Еврокомиссии. Нидерланды не будут блокировать такие встречи, но сам он не сядет за один стол с Путиным. Позиция вполне понятная. Идет процесс по делу катастрофы самолета МН-17. На нем все больше показывают доказательств агрессии России на Донбассе и предоставление боевикам установок БУК, одна из которых и сбила самолет, большинство пассажиров которого были гражданами Нидерландов.

Вообще ситуация за прошедшие два года кардинально изменилась. Стало очевидным, что Россию к демократическим процессам приобщить не удалось. Как раз наоборот. Отравление и заключение Навального, репрессии против оппозиции, поддержка диктатуры Лукашенко в Беларуси наглядно показали, что с Путиным разговаривать не о чем. С ним если и встречаться, то только для серьезного предупреждения об ответственности за агрессивные действия.

Инцидент с эсминцем Defender показал, что крика из Москвы можно услышать много, а на реальное столкновение, например, с Великобританией идти российское руководство не будет, потому что боится. Как написал Examiner, «Британия показала США, как надо вести себя с русскими».

Возникает вполне обоснованный вопрос. Меркель — опытный политик, прекрасно понимающая, что предложение о диалоге с Путиным, к тому же сделанное в столь необычной форме и в нарушение писаных и неписаных норм вызовет самую серьезную оппозицию со стороны многих стран. При этом поддержку 4-5 стран можно представить, но подавляющее большинство выступит против открыто, как перечисленные выше, так и по умолчанию.

Ответ следует искать в трех плоскостях.

Во-первых, президент США встретился с российским руководителем и Европе следует поступать также. Аргумент довольно сомнительный.

О практических результатах женевской встречи можно будет говорить через 3-6 месяцев, а пока Вашингтон не показывает никакого желания идти на какой-либо диалог с Москвой. Наоборот, санкции принимаются и продолжают наращиваться.

Конечно, послы вернулись, но в данных условиях это исключительно технический шаг ничего не говорящий о каком-то сближении или уменьшении напряженности. Есть все основания полагать, что в возвращении послов Москва была заинтересована больше.

Во-вторых, похоже, что Меркель и не ожидала положительного решения по ее предложению с Макроном. Более того, очень похоже, что она сознательно пошла на дипломатическое поражение.

Интересный поворот произошел после того, как идея Меркель-Макрон была отвергнута. В решениях саммита присутствуют очень жесткие выражения в отношении России. В частности, руководству ЕС дано задание, разработать комплекс более серьезных санкций против России. И это было принято единогласно. Германия и Франция также поддержали.

В-третьих, весьма вероятно, что инициатива возобновления диалога с Путиным была направлена внутрь Германии. Для Меркель это последний саммит, на следующем в октябре ее страну будет представлять другой канцлер, так как в сентябре пройдут выборы в бундестаг.

Меркель на них не баллотируется, но заинтересована в успехе своей партии ХДС. Она существенно увеличила свой электоральный рейтинг и его следует все время подпитывать. В том числе и подобными внешнеполитическими инициативами. Хотели диалога, но остальные партнеры оказались недостаточно смелыми. Вот и не получилось. Избирателям может понравиться. В Германии таких много.

Украинской дипломатии вместе с партнерами удалось отбить столь опасное предложение. Однако бдительность терять нельзя. Попытки умиротворения агрессивной России будут повторяться. Слишком много в Европе откровенной российской агентуры на самом высоком уровне. Да и политическая коррупция дает о себе знать.