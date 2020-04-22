Дезинформация и конспирология: откуда появляются основания для всеобщих сомнений

Такие две большие страны, как Россия и Китай продвигают конспирологические теории о коронавирусе, которые могут повлиять на общественное здоровье и безопасность. Об этом говорится в новом докладе отдела стратегических коммуникаций Европейской службы внешних действий, сообщает Politico. В документе сказано, что российские и китайские «чиновники и поддерживаемые государством деятели» направляют на аудиторию стран ЕС и соседних стран дезинформацию и «конспирологические нарративы» о COVID-19.

«Российские официальные источники и контролируемые государством СМИ и каналы социальных сетей осуществляют скоординированную кампанию… продвигая неправдивую информацию относительно здравоохранения», – говорится в докладе. Наибольшее негативное влияние от этого испытывают «мелкие медиа-рынки в пределах и за пределами ЕС», где не принимают достаточных контрмер.

Дезинформация же, которая распространяется из Китая, пытается снять с него вину за вспышку пандемии и улучшить имидж государства. При этом применяется открытая и скрытая тактика.

«Все больший массив доказательств свидетельствует о том, что дезинформация о коронавирусе может иметь прямое влияние на общественное здоровье и безопасность», – отмечается в докладе.

Напомним, что немногим ранее та же Европейская служба внешних действий в официальном документе отмечала, что российские медиа развернули дезинформационную кампанию, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие в западных обществах.

В начале апреля специалисты East Stratcom сообщили, что с 22 января зафиксировали более 150 случаев прокремлевской дезинформации о COVID-19, направленной против имиджа ЕС и Украины.

А днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Китай к максимальной прозрачности по вопросу данных о возникновении коронавируса SARS-CoV-2. Так глава ФРГ прокомментировала заявление министра экономического развития страны Герда Мюллера, в котором тот потребовал у Китая раскрыть всю информацию о происхождении инфекции. На брифинге в Берлине у нее спросили, были ли его слова согласованы.

«Нет, это не было согласовано, мы не говорили об этом. В правительстве ФРГ идет дискуссия на этот счет уже в течение долгого времени. Считаю, чем прозрачнее Китай представит историю происхождения этого вируса, тем лучше для нас всех», — приводит ее слова РИА Новости.

А несколькими днями раньше президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что верить в официальные данные Китая могут только наивные люди.

Мало того, Китай подозревают уже и в намеренном распространении коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин ждут последствия, если выяснится, что он намеренно допустил распространение инфекции до уровня пандемии. Во время брифинга в Белом доме Трамп отметил: «Могли все локализовать внутри Китая, еще до распространения. Но этого не сделали. Теперь весь мир страдает». Он заявил, что не верит официальной статистике, согласно которой в Китае от коронавируса умерли 4 тысячи человек.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь официально отверг информацию о том, что вирус был создан искусственно и назвал такие обвинения беспочвенными.

Это дало основания экспертам предположить, что такими высказываниями власти США готовят почву для введения санкций в отношении Китая, которые могут быть поддержаны и Евросоюзом, так как пандемия «вскрыла сильнейшую зависимость остального мира от производства комплектующих в одной взятой стране».

Несмотря на объяснения китайской стороны, в США ряд конгрессменов выступили с предложением взыскать с Пекина миллиардные компенсации за ущерб, нанесенный вспышкой коронавируса. Так, глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм считает, что пострадавшим от пандемии странам следует выставить Пекину счета за ущерб. В свою очередь, член сенатского комитета по вооруженным силам Марша Блэкберн предложила не выплачивать Пекину часть долга федерального правительства.

После этого выступил еще один представитель МИД КНР — Гэн Шуан, по словам которого нет доказательств того, что вирус имеет рукотворное происхождение или распространялся намеренно.

«Вирус — общий враг всего человечества, который может проявить свое лицо в любое время и в любом месте мира. Как и другие государства, Китай перенес удар коронавируса. Он — пострадавшая сторона, а не вредитель, и уж тем более не состоит ни в каких заговорах по распространению вируса», — подчеркнул дипломат.

Но как бы то ни было, в мировых СМИ все равно продолжают появляться материалы, в которых допускается лабораторное происхождение коронавируса. Почему? Потому что есть ученые, которые разделяют такую точку зрения – вот вам и основания для всеобщих сомнений.