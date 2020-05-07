Девять граждан Украины доставлены спецрейсом из Буэнос Айреса в Стамбул

Девять граждан Украины, которых ранее отказались вывезти из Аргентины и Бразилии авиакомпании шести стран мира, доставлены спецрейсом национального авиаперевозчика Turkish Airlines (THY) из Буэнос-Айреса в Стамбул.

Посол Украины в Анкаре Андрей Сибиха сообщил «Анадолу», что украинская сторона ранее провела переговоры с представителями шести стран, которые в условиях пандемии коронавируса организовали спецрейсы для доставки своих граждан из Южной Америки. Однако во всех случаях Киев получил отказ.

Посол выразил признательность Анкаре за помощь в доставке украинских граждан спецрейсом THY. «Мы глубоко признательны МИД Турции за содействие в организации доставки наших граждан», — сказал глава украинской дипмиссии.

Доставленные в Стамбул граждане Украины будут следовать карантинным требованиям властей Турции, и вскоре будут доставлены на родину через Минск, сообщил он.