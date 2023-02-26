Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели на своей странице в Twitter отреагировал на антиправительственные лозунги.

В сети распространились видео, на которых во время матча 23-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Коньяспор» (4:0) фанаты выкрикивали лозунги с призывом действующего правительства подать в отставку. Бахчели отреагировал на это предложением проводить футбольные матчи без болельщиков.

«Если и на матчах «Галатасарай — «Аланьяспор» и «Бешикташ» — «Антальяспор» прозвучат аналогичные призывы к отставке, то станет очевидно, что наши футбольные клубы попали в ловушку», — написал Бахчели.

После этого заявления Бахчели, вслед за болельщиками «Фенербахче» болельщики «Бешикташа» в сегодняшнем матче тоже скандировали «правительство должно уйти в отставку».

Кроме этого болельщики «Бешикташа» провели мероприятие для детей, пострадавших от землетрясения, в матче с Антальей. Для поднятия боевого духа жертвам землетрясения, болельщики бросали на поле Vodafone Park плюшевые игрушки, кроме шарфов и беретов, которые они привезли с собой.

После матча Девлет Бахчели выступил еще с одним заявлением где объявил, что покидает ряды членов гимнастического клуба Бешикташа (Beşiktaş JK), сославшись на лозунги трибун «Бешикташа» «правительство должно уйти в отставку».