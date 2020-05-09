Депутатов Госдумы обязали носить маски и перчатки на заседаниях

Депутаты Госдумы должны находиться на пленарных заседаниях в защитных масках и перчатках, сообщает TACC.

Данное решение было принято на состоявшемся в пятницу Совете Думы. Обеспечить парламентариев средствами индивидуальной защиты поручено аппарату нижней палаты. Ближайшее пленарное заседание назначено на 12 мая.

Ранее депутат МГД объяснила необходимость введения масочного режима в Москве. По словам Киселёвой, с 12 мая большое количество москвичей вернётся на свои рабочие места, и чтобы это не привело к резкому росту заболеваний, гражданам необходимо обязательно носить маски и перчатки в общественных местах (aif.ru)