Депутатов Госдумы обязали носить маски и перчатки на заседаниях

Депутаты Госдумы должны находиться на пленарных заседаниях в защитных масках и перчатках, сообщает TACC.

Данное решение было принято на состоявшемся в пятницу Совете Думы. Обеспечить парламентариев средствами индивидуальной защиты поручено аппарату нижней палаты. Ближайшее пленарное заседание назначено на 12 мая.

Ранее  депутат МГД объяснила необходимость  введения масочного режима в Москве. По словам Киселёвой, с 12 мая большое количество москвичей вернётся на свои рабочие места, и чтобы это не привело к резкому росту заболеваний, гражданам необходимо обязательно носить маски и перчатки в общественных местах (aif.ru)

| 2020-05-09T16:19:47+00:00 9 мая 2020, 16:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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