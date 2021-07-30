«На основании представления генпрокурора Эльданиз Салимов может быть лишен депутатской неприкосновенности».

Об этом АПА сообщил заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Фазаил Агамалы.

Ф.Агамалы отметил, что согласно части II статьи 90 Конституции Азербайджанской Республики, неприкосновенность депутата Милли Меджлиса может быть прекращена исключительно решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на основании представления Генерального прокурора Азербайджанской Республик.

Отметим, Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с расследованием по факту избиения депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым сотрудника полиции. сообщается, что инцидент произошел 29 июля после 00:00 на территории поселка Набрань Хачмазского района в объекте общественного питания, принадлежащем родственнику депутата Милли Межлиса Эльданиза Салимова.

Отмечено, что Э.Салимов возразив требованиям сотрудников закрыть объект в связи с требованиями карантинного режима, создал конфликтную ситуацию. Собранные по данному факту материалы направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры для расследования.