Депутат Народного собрания Болгарии заразился коронавирусом

«В среду тесты на коронавирус будут проведены депутатам, а потом и администрации Народного собрания, всем тем, кто имел контакт с депутатом. По итогам тестирования и по согласованию с Национальным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса будут приняты дальнейшие решения о работе парламента», — сообщила Караянчева.

1 апреля депутаты должны были провести заседание комиссии по бюджету и финансам и рассмотреть предложение правительства об актуализации бюджета в связи с пандемией коронавируса, на данный момент это заседание отменено.

По данным оперативного штаба, представленным в среду на брифинге, количество заразившихся коронавирусом в Болгарии увеличилось до 412 человек, 20 человек выздоровели, восемь умерли, на лечении в стационарах страны находятся 166 пациентов.