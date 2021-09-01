Деловой совет Австралии направил в адрес федерального правительства открытое письмо с просьбой наметить совместный с регионами план отмены санитарных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Текст обращения опубликован в среду на сайте организации.

В своем обращении руководители десятков крупнейших австралийских предприятий отметили, что все более острой становится необходимость «открыть страну и научиться жить с коронавирусом так же, как это сделали другие государства». «Национальный кабинет согласовал дорожную карту, которая обеспечивает отмену санитарных ограничений после вакцинации от 70% до 80% населения. Нам нужно придерживаться выбранного курса, <…> который уравновешивает риски, связанные с COVID-19, и риски того, что наша страна будет бесконечно разделена и отрезана от мира, наши дети не будут посещать школы, наши друзья будут разлучены с близкими, а наш малый бизнес будет закрыт», — говорится в послании.

«Мы просим правительства [регионов] работать сообща над реализацией национального плана и наметить пути выхода из нынешней изоляции. Свет в конце туннеля будет стимулировать австралийцев, побуждать их сделать прививку. Нам нужно дать людям то, на что можно надеяться, чего можно ждать с нетерпением, чтобы они могли быть уверенными в своем будущем», — указывается в письме.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал местные власти следовать плану правительства и открыть внутренние административные границы после вакцинации 70% населения. В то же время главы правительств двух штатов — Западной Австралии и Квинсленда — отказались открывать границы, пока инфекция в стране не будет полностью ликвидирована.