Интервью # с украинским политтехнологом, экспертом Центра противодействия информационным агрессиям «AM&PM» Александром Курбаном:

— Как вы оцениваете последние действия России в отношении Украины?

— Решение руководства РФ и в частности бессменного российского президента Владимира Путина о признании террористических организаций ДНР и ЛНР в качестве независимых государственных объединений – это жест отчаяния. А также это, образно говоря, нога зависшая в последнем шаге над бездной. Как бы неправдоподобно не выглядело данное мое утверждение, но это действительно так.

С момента подписания Минских мирных соглашений в феврале 2015 года Москва пыталась навязать Киеву боснийский сценарий решения данного геополитического конфликта. Этот сценарий, по аналогии с конфликтом в бывшей Югославии, предполагает возвращение Украине неподконтрольных Отдельных Территорий Донецкой и Луганской Областей, сокращённо ОРДЛО, на условиях выгодных РФ. Кремль по своему трактует условия договора и намеревался добиться для этих территорий, находящихся под его контролем, широкой автономии в составе Украины с правом накладывать вето на все евроатлантические планы Киева. Также Россия планировала переложить на плечи украинской власти все затраты и хлопоты по восстановлению всего того, что было разрушено войной на Донбассе.

Семь лет военных угроз, дипломатического прессинга, экономического шантажа и активной информационной войны со стороны РФ не дали результатов. Украина не отступила ни на шаг от реальных положений Минского договора и при этом не сдала ни капли своего суверенитета. Киев подготовил переходное законодательство для процесса реинтеграции ОРДЛО, в том числе и по особому статусу этих территорий, разработал механизмы решения гуманитарных и экономических вопросов, создал условия для проведения открытых и демократических выборов на временно не подконтрольных территориях Донбасса. Все было готово к имплементации Минских соглашений. Но Россия не выполнила своей части обязательств. Процесс возвращения под контроль Киева, украинской государственной границы в ОРДЛО со стороны РФ так и не был начат.

Вместо конструктивных действий, Кремль пошёл по пути обмана и выискивания возможностей потянуть ситуацию в свою сторону. Именно так появилась так называемая «Формула Штайнмайера», которая фактически перевернула с ног на голову все договоренности. А когда в прошлом году в процесс переговоров включился бывший зампред правительства РФ, ныне главный помощник президента Путина по «украинскому вопросу» Дмитрий Козак и начал реализовывать Приднестровский сценарий, стало понятно, что ситуация зашла в глухой угол.

При поддержке западных союзников Украина четко и последовательно отстаивала свои интересы, пресекая все попытки Кремля продолжить гибридную аннексию остальных украинских территорий. Осознав это, Путин и его окружение поняли, что их план провалился и решили пойти на обострение. Ставка была сделана на запугивание, а главный расчёт был на то, что в условиях эскалации военного конфликта и возобновления активных боевых действий, Украина и Запад станут более сговорчивыми и пойдут на условия Кремля.

Подготовка к нынешней фазе российско-украинского конфликта началась ещё в начале прошлого года. Жителям ОРДЛО широко раздавались российские паспорта, сейчас их там имеют более 600 тыс человек. На границах Украины со стороны Беларуси, Брянской, Белгородской, Ростовской области и временно аннексированного Крыма, концентрировались самые боеспособные подразделения ВС РФ, новейшая бронетехника, авиация, артиллерийские системы, ракетные комплексы и высокоточное оружие.

В Кремле прекрасно понимали и понимают сейчас, что украинская армия образца 2014 года и нынешняя, это две большие разницы. Международная поддержка Украины возросла в разы. Шансов легкую победу, как впрочем и на любую другую, в формате горячего столкновения с Украиной у РФ просто нет. Все что может себе сейчас позволить Путин, это пустые угрозы и психологическое давление путём демонстрации агрессивных намерений. И это также уже не работает, ни на Украину ни на ее западных партнеров. Не сработал даже последний геополитический козырь Кремля в отношении Вашингтона – угроза вступления в союз с Китаем, давним геополитическим противником США.

Таким образом, ближайшая цель Москвы, довести ситуацию на Донбассе до точки кипения и ещё раз выставить свои условия для урегулирования конфликта. Но это тоже не сработает. Реакция украинского общества и руководства страны на угрозы РФ свидетельствует о том, что они готовы бороться всеми силами и средствами. Реакция Запада становится просто молниеносной. 21 февраля Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР а также договоры о дружбе с ними, а уже на следующий день США и Великобритания вводят ответные санкции. В это же время Германия заявляет об остановке сертификации «Северного Потока2» и приступает к пересмотру своих планов в отношении закупок газа у РФ. В таких условиях дальнейшая эскалация конфликта со стороны России выглядит как бессмысленное самоубийство.

Помимо внешних обстоятельств к отчаянным шагам руководство Кремля подталкивает и внутриполитическая ситуация внутри России. Падение экономики, внутриполитические конфликты, рост недовольства среди населения и развитие сепаратистских настроений в национальных округах можно перекрыть только более серьезными информационными поводами, такими как победоносная война на собственных границах или борьба с внешней интервенцией. Именно поэтому Путин и его команда не могут уже просто отступить и переключить чем-то несущественным внимание своего населения. Именно поэтому, все действия Кремля сегодня можно объяснить как жесты отчаяния и как начало агонии.

— Чем на ваш взгляд завершится дипломатическое противостояние Запада и России по поводу военного вторжения в Украину?

— Как я уже отмечал, скорее всего ситуация дойдёт до крайней точки кипения – уже начались локальные боевые действия, а затем последует откат РФ на исходные рубежи. Вероятно таки будет найден возможный временный компромисс, который постепенно перейдёт в новое затяжное перемирие. В противном случае Россию ожидают очень крупные неприятности, которые станут намного страшнее, чем военное поражение и отступление на дипломатическом фронте. Экономический коллапс может перейти в развал РФ, так как это было в начале 90-х годов прошлого века с СССР.

Стороны данного конфликта в настоящий момент исчерпали практически все возможные варианты для компромиссов. Остались только тактические ходы и отвлекающие маневры, которые сейчас и имеют место. Действуя таким образом, РФ может оттянуть своё поражение, не более.

— Азербайджанская диаспора Украины выступила с заявлением в поддержку Украины, призвав все политические силы страны отбросить разногласия и сплотиться вокруг президента Владимира Зеленского. Как Вы оцениваете эти шаги?

— Сегодня Украина видит в лице Азербайджана и его представителей, проживающих в нашей стране — друзей и потенциальных союзников по многим направлениям. Также мы с особым вниманием изучаем опыт вашей страны, которая после долгих лет подготовки и консолидации общества достигла главной своей цели – вернула утраченные территории и полностью восстановила свой суверенитет.

В отношении же консолидации украинского общества в борьбе с внешним противником и его пятой колонной в середине страны, безусловно, нам необходимо ещё много работать. Деструктивная порой внутриполитическая дискуссия основных сил украинского политикума однозначно серьезно ослабляет силу нашего противодействия агрессии РФ. Вместе с тем, политические разногласия, которые имеют место в рамках закона, это атрибуты современной демократии, приверженность к которой мы задекларировали в 2014 году. Поэтому нам нужно учиться бороться с такими вызовами и находить компромиссные решения.

Особенно много дискуссий в украинских СМИ и экспертной среде у нас сегодня происходит на почве оценки действий нынешней власти и в частности фигуры Президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые решения Офиса Президента Украины, заявления политиков и чиновников из числа окружения Зеленского вызывают вопросы.

Прозападная оппозиция довольно жёстко, но конструктивно критикует власть за определенные просчеты, но действует исходя исключительно из патриотических позиций. В данном случае речь идёт о бывшем президенте Петре Порошенко, его политической партии «Европейская солидарность» и их союзниках, стоящих на проукраинских и прозападных позициях.

Пророссийская оппозиция, прикрываясь лозунгами о свободе слова, демократии и национальных интересах Украины, в действительности занимается правовым, информационным и политическим терроризмом, используя легальные формы борьбы. Речь идёт о таких политиках, как Виктор Медведчук (друг и кум Путина), Юрий Бойко (газовый олигарх), Евгений Мураев (телемагнат) и их политической партии «Оппозиционный блок». Официальная украинская власть противостоит этой политической силе в рамках закона, иногда недостаточно жестко, но все же не даёт им развернуться на полную мощность. При президенте Порошенко были закрыты принадлежащие Медведчуку телеканалы «112», «Zik», «NewsOne» и введены персональные санкции против пророссийских олигархов. При Зеленском началось судебное расследование антиукраинской деятельности Медведчука и был закрыт принадлежащий Мураеву телеканал «Наш».

Сегодня Украина проходит крайне сложный, но очень важный период своей истории. Мы строим открытое, демократическое общество, реформируем экономику и систему государственного управления в условиях внешней военно-политической агрессии со стороны страны, размеры и ресурсы которой превышают наш потенциал в разы. Это крайне сложно и очень опасно, так как можно не только не добиться результата, но и вообще потерять свой суверенитет. Если бы не наши западные союзники, такие как США, Великобритания, Польша и страны Балтии, мы вряд ли выстояли бы. Также я хочу отметить существенную помощь и поддержку стран Тюркского Совета, прежде всего Турции и, конечно, же вашей страны.

Несмотря на то, что сегодня на наших границах стоит превышающая нас по количеству живой силы и техники российская армия, готовая развернуть широкомасштабное наступление, украинцы полны оптимизма и решимости бороться за свою свободу до конца. Сегодня в глазах украинского солдата можно видеть различную гамму чувств. Но поверьте, страха и неуверенности там нет. Такую же самую решимость мы видим и во всем украинском обществе. Мы понимаем, Россия идёт к нам не для того, чтобы просто навязать нам свою волю. К нам идут варвары, которые хотят уничтожить саму Украину, стереть её культуру, предать забвению ее историю. А нас украинцев сломать и превратить в малороссов, в провинцию новой российской империи. Но мы этого не допустим, потому что мы хозяева на своей земле и нам решать, как жить, на каком языке говорить, с кем дружить и какую экономику строить. Слава Украине!

(Интервью было взято за несколько часов до начала «специальной военной операции» РФ в Донбассе — #)