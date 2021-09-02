Руководитель службы безопасности компании 45-го президента США Дональда Трампа согласился дать показания в рамках расследования в отношении бывшего американского лидера. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

Речь идет о Мэттью Каламари — младшем. Он является сыном Мэттью Каламари — старшего, который в течение многих лет был личным телохранителем Трампа, а позднее стал операционным директором Trump Organization. Считается, что Каламари — старший входит в ближайшее окружение Трампа.

По сведениям источников издания, Каламари — младший был вызван для дачи показаний прокурором округа Нью-Йорк Сайрусом Вэнсом. Руководитель службы безопасности Trump Organization согласился сделать это и, как ожидается, в четверг выступит перед большим жюри в Нью-Йорке. Оно может направлять интересующим следователей лицам судебные повестки, заслушивать их показания, а также решать, достаточно ли улик для предъявления каких-либо обвинений.

Как уточняет издание, Каламари — старшего не вызвали в официальном порядке для дачи показаний. Вместе с тем, по сведениям американских СМИ, следователи ранее настойчиво добивались этого от него. Какие именно вопросы будут заданы Каламари — младшему, пока не сообщается.(ТАСС)