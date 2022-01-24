В германском городе Кельн состоится I Форум азербайджанских врачей, работающих в этой стране, сообщает #.

Основная цель мероприятия, которое будет организовано Альянсом азербайджанцев Германии при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, заключается в консолидации авторитетных азербайджанских ученых и молодых врачей в медицинских учреждениях Германии, проведении научно-практического обмена, создании сетевого взаимодействия между нашими соотечественниками-врачами. На форуме будут заслушаны выступления азербайджанских врачей, представлены их последние научно-практические достижения и новшества в медицинской сфере, проведены обсуждения. Форум также уделит внимание важному вкладу, который проживающие за рубежом наши соотечественники-врачи могут внести в азербайджанское здравоохранение.

В форуме, который состоится 5 марта 2022 года, предусмотрено участие около 250 азербайджанских врачей, работающих в различных городах Германии.

Уже активизирован линк для регистрации желающих принять участие в форуме: https://ga-symposium.com.