Американские военные задумались о канале связи с Россией для возможности координировать полеты над Украиной.

По данным CNN, речь идет об уведомлении сторонами друг друга о потенциальных воздушных операциях.

Сейчас Пентагон формулирует свое предложение, пока воздушные силы НАТО над Украиной не летают.

Отмечается, что в ближайшие дни может возникнуть потребность в таком механизме. Не исключено, что потребуется закрытая для полетов зона, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи на Украину.

Ранее власти США предложили украинскому президенту Владимиру Зеленскому помочь в эвакуации из страны на фоне проведения в республике специальной военной операции РФ по демилитаризации. Однако он, как сообщалось, пока «отказывался уезжать» (aif.ru).