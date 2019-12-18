CinemaPlus устроит шоу перед началом финальной саги «Звездные войны» 

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в Торговом центре «Gənclik Mall», 20 декабря в 20:15 пройдёт грандиозное шоу перед началом финала космической саги «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход», которую все любят с самого детства, сообщили # в пресс-службе киносети.

Фильм снят режиссёром Джей Джей Абрамс. В главных ролях Билли Лурд, Лупита Нионго, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.

Картина завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

| 2019-12-18T21:03:49+00:00 18 декабря 2019, 21:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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