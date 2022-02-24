Сейчас становится понятно, что западные лидеры, похоже, не играли ни в какую игру, когда настойчиво твердили в течение нескольких месяцев, что Путин готовит нападение на Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, 22 февраля, что российские силы продолжают готовиться к возможному широкому вторжению в Украину после признания Москвой независимости двух сепаратистских регионов. «Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину», — сказал он на брифинге после внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина в Брюсселе, передает DW.

По словам Столтенберга, уже минувшей ночью дополнительные российские войска перешли через украинскую границу на территории в Донбассе, поддерживаемые Кремлем. «Мы видим дальнейшее вторжение в страну, которая уже подверглась вторжению», — заявил он. Глава НАТО отметил, что Запад по-прежнему призывает Россию отступить для деэскалации ситуации. «Никогда не поздно не атаковать», — сказал Столтенберг.

А США перебросят войска в Литву, Латвию и Эстонию, если Россия не выведет свои войска из Беларуси, заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга, посвященного ситуации в Украине.

«Сегодня, в ответ на признание Россией [«ДНР» и «ЛНР»], если она не выведет свои войска из Беларуси, я одобрил переброску дополнительных войск и техники, которые уже находятся в Европе, для укрепления наших балтийских союзников – Эстонии, Латвии и Литвы», – заявил Байден.

Он сказал, что США не имеют намерения воевать с Россией и действуют в рамках обороны. Байден подчеркнул, что США и союзники будут защищать «каждый дюйм территории НАТО».

Байден заявил, что на границах Украины, в том числе в Беларуси, находятся более 150 тысяч российских военных.

«Как я уже сказал, российские войска остаются в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военные самолеты и наступательные ракетные системы», – заявил Байден.

Вчера мы уже увидели мини-вторжение, когда войска России в открытую заняли сепаратистские районы Украины, «ЛДНР». Что дальше? Решится Путин на то, о чем говорят Байден и Столтенберг? Каковы его истинные цели? И что способно остановить его?

Своими соображениями на этот счет поделился с # доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Винница) Микола Польовый:

— Прежде всего в отношении гипотез о том, что настойчивое обвинение Путина в подготовке нападения в течение последних нескольких месяцев не было игрой западных лидеров — я все также склонен полагать, что изначальной целью перемещения войск к границам Украины был привычный для российского лидера шантаж Запада возможной угрозой обострения и, как это уже бывало ранее, получение неких морально-политических преференций хотя бы в виде брожения мнений в европейских странах, расколотых вследствие разных бизнес-интересов по отношению к России.

Я все также полагаю, что в этот момент в чисто информационном противостоянии, в котором танки у границы Украины были просто инфоповодами, инициативу перехватили США и НАТО, которые смогли усилить в информационном поле высказанные и невысказанные, обозначенные «танками на границе-инфоповодами» угрозы Путина настолько, что нарисовали из РФ идеальный образ врага, перед лицом которого сплотились как все члены НАТО, так и все страны понятого широко западного мира, включая Австралию и Японию.

В этих условиях внутриполитическая цена отказа от каких-то угроз по отношению к Украине стала, видимо, слишком высокой для Путина, и он ввязался в уже физическое продолжение еще вчера виртуального противостояния в момент, когда признал «независимость» «ДНР» и «ЛНР». И в этот момент, гипотетически, российскому лидеру еще можно было бы остановиться, но открытый ввод российских войск на территорию так называемых «ДНР» и «ЛНР» показал, что и эта возможность для остановки эскалации пройдена.

Следуя этой логике, у Путина практически не остается места для маневра назад, даже если предполагать, что его изначальной целью несколько месяцев назад был простой шантаж Запада без планов военных действий. РФ уже получила новые пакеты санкций за признание «независимости» оккупированных территорий востока Украины, поэтому и с этой точки зрения терять Путину нечего. Таким образом, похоже, что Путин не просто решится на продолжение вторжения в Украину – вторжения на территории, в настоящее время находящиеся под контролем украинского правительства, а что уже решился сделать это.

Вероятно, тактически он разделит задачу на несколько этапов и первым шагом попробует оккупировать территории Луганской и Донецкой областей в их административных границах. Это следует из заявления Путина от 22 февраля о том, что РФ признаёт «ДНР» и «ЛНР» в тех границах, которые прописаны в их «Конституциях» – а там они указаны именно в административных границах областей и включают северные и западные районы, находящиеся в настоящее время под контролем украинского правительства. Дальнейшими шагами, полагаю, будет всяческое раскачивание ситуации в Украине с целью имитации, с одной стороны, неуправляемости Украины центральной властью и, с другой стороны, минимальной поддержки «регионального сепаратизма» – в этих условиях угроза вторжения на остальную часть территории Украины может варьироваться в широких пределах от угрозы физического уничтожения для «фашиствующего» украинского правительства до «миротворческого» ввода войск РФ в поддержку «угнетаемых» центральной украинской властью несуществующих региональных сепаратистов.

Сценариев может быть много, но приходится признать, что останавливаться хотя бы в теперешних границах «ДНР» и «ЛНР» Путин не намерен. Трудно рассуждать об истинных целях Путина, но очевидно, что среди этих целей важное место занимают две интенции:

1) возрождение величия России, понятого в стиле XIX века в чисто географической протяженности – соответственно, в границах, максимально приближенных к масштабам Российской империи или СССР;

2) вхождение лично Путина в учебники истории в роли «собирателя земель» империи и, возможно, «поднимателя с колен».

И, к сожалению, на фоне этих интенций опасности человеческих жертв от военных действий, санкций для РФ меркнут до несущественного размера.

Что способно остановить всевластного диктатора, ведомого мыслями об историческом величии себя и управляемой им страны? Либо его смерть, либо смерть управляемой им страны. Создается впечатление, что трансляция записи заседания Совета безопасности РФ от 21 февраля была произведена с целью показать западным руководителям, что Путин именно всевластен, и что даже глава разведки перед ним выглядит нашкодившим двоечником. Думаю, по замыслу Путина, это должно отвратить потенциальных внешних и внутренних любителей дворцовых переворотов от их планов.

Второй вариант следует понимать достаточно широко – например, резкий рост сепаратизма на Дальнем Востоке или ввод китайских или японских войск для «защиты угнетаемого национального меньшинства»; например, прямое столкновение с блоком НАТО.

Очевидно, что Путин не готов воевать с НАТО. Военный блок продемонстрировал всяческую поддержку прежде всего стран Балтии, поэтому в ближайшие годы Путин не пойдет дальше границ стран НАТО. Поэтому «естественной» точкой остановки Путина в скором времени вполне может оказаться западная граница Украины. И в таком случае останется уповать на то, что «вернувшаяся» «украинская окраина империи» послужит делу распада империи под названием Российская Федерация.