В Стамбуле во вторник проходит совместное заседание Политической комиссии и Специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской Ассамблеи НАТО (ПА НАТО), сообщает Агентство Анадолу.

После обсуждения доклада Спецгруппы по Средиземноморью и Ближнему Востоку, состоялось официальное открытие мероприятия.

Глава турецкой делегации в ПА НАТО Осман Ашкын Бак обратился к участникам заседания перед началом сессии на тему «Приоритеты оборонной политики Турции».

Бак отметил, что с началом российско-украинской войны возрос и уровень угроз в мире.

«Турция выразила четкую позицию в ответ на атаки России. Наша страна направила гуманитарную помощь в регионе. В Украину поставлена высокотехнологичная продукция. Эта продукция эффективно используется в войне, изменив баланс в пользу Украины. Турция четко обозначила происходящее в Украине, как война, незамедлительно объявив о соблюдении требований Конвенции Монтрё. Турция готова выполнять все обязательства в рамках данной Конвеции. Анкара решительно поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. Мы стратегически обозначили естественную позицию», — заявил Бак.

По его словам, Турция — единственный член НАТО, вносящий вклад в продвижение переговорного процесса между Украиной и РФ. С ростом напряженности в регионе возрастает и значимость стратегическое расположения Турции, подчеркнул он.

При этом он отметил, что безопасность каждого союзника Турции имеет значимость для Анкары. «Сегодняшнее мероприятие – важная возможность. Мы обсудим события на восточном фланге НАТО. Информирует участников о позиции Турции по последним процессам», — сообщил он.

В заседании от имени Турции принимают участие: участие глава оборонной комиссии Великого парламента Ахмет Айдын, замглавы делегации в ПА НАТО Ахмет Берат Чонкар, председатель делегации в ПАСЕ и член делегации в ПА НАТО Ахмет Йылдыз, члены турецкой делегации в ПА НАТО Зехра Ташкесенлиоглу Бан, Танер Йылдыз, Ильхан Кесиджи и Утку Чакырозер.