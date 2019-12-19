Члены миссии БДИПЧ ОБСЕ провели встречу в Милли Меджлисе

В связи с предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Милли Меджлисе (парламенте) прошли встречи с миссией по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Представители миссии встретились с членами парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству. Председатель комитета Али Гусейнли проинформировал гостей о том, что большинство депутатов обратились к Президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса и проведении внеочередных выборов. Гусейнли, рассказав о связях с БДИПЧ ОБСЕ, отметил, что в Азербайджане существует профессиональная избирательная администрация, что Избирательный кодекс позволяет проводить свободные, справедливые и прозрачные выборы в стране.

Затем делегация оценочной миссии БДИПЧ ОБСЕ встретилась с руководителями политических партий, представленных в парламенте Азербайджана.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.