Количество погибших в результате снежной бури в США достигло 63, снегопад заблокировал дороги, препятствуя спасательным операциям. Об этом сообщает телеканал NBC.

Больше всего погибших в округе Эри, штат Нью-Йорк — 33 человека, в том числе 27 — в Буффало.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что порывы ветра скоростью от 20 до 30 миль в час (от 32 до 48 км/ч) могут быстро ухудшить видимость. Отмечалось также, что в некоторых районах Нью-Йорка выпадало 1 до 2 дюймов (от 2,5 до 5 см) осадков в час. Ожидается, что высота снежного покрова может достигнуть 8 дюймов (20 см), а в Буффало — до 5 дюймов (12,7 см). (Газета.Ру)