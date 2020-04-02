Число жертв коронавируса во Франции возросло до 4503 человек

Число умерших от коронавируса в больницах Франции за сутки возросло на 471, до 4503 человек.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в ходе брифинга в четверг глава Генеральной дирекции здравоохранения страны (DGS) Жером Саломон.

«С первого марта 4503 смерти было зафиксировано в больницах Франции, 83% из умерших — люди старше 70 лет. Таким образом, 471 смерть была зафиксирована в последние 24 часа», — сказал он. Саломон отметил, что «в социальных и медико-социальных учреждениях Франции с 1 марта скончались от коронавируса 884 человека», но эту цифру еще предстоит уточнить.

По словам главы DGS, «число подтвержденных при помощи ПЦР-тестов случаев заражения поднялось до 59 105 человек».

Саломон добавил, что в больницах с коронавирусом находятся 26 246 человек, а 6399 из этого числа нуждаются в лечении в реанимации. Более трети госпитализированных в реанимации — 37% — находятся в возрасте младше 60 лет, 60% — в возрасте от 60 до 80 лет, а 90 человек, лежащих в реанимации, моложе 30 лет.