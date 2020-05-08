Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч

Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 26 тысяч, за сутки умерли 243 человека.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.

«С первого марта мы оплакиваем 26 230 смертей, связанных с COVID-19», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что в больницах умерли 16 497 человек, а в домах престарелых 9 733.

В больницах остаются 22,7 тысячи человек, в реанимации – 2 868 пациентов, заразившихся COVID-19. Число человек в реанимации продолжает снижаться (-89 за сутки).

С начала эпидемии были госпитализированы 95,6 тысячи человек. Более 55,7 тысячи выздоровели и были выписаны из больниц, не считая десятков тысяч тех, кто вылечился в домашних условиях.