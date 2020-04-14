Число жертв коронавируса в Турции возросло до 1403

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4 тысячи, количество умерших — на 107.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 4062 новых случая, всего заразившихся — 65 111 . Мы потеряли сегодня 107 пациентов, всего умерших — 1403. Вылечились всего 4799 пациентов», — сказал Коджа журналистам.

По его словам, результаты последних дней показывают, что Турция сможет преодолеть пандемию с минимальным ущербом.

«Мы проверяем всех, с кем контактировал каждый, у кого выявлен вирус. На четвертой неделе карантина нам удалось взять под контроль скорость распространения вируса. Уменьшение новых случаев заражения, которое мы сейчас наблюдаем, доказывает, что мы на правильном пути», — добавил министр.