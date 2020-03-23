Число жертв коронавируса в Турции достигло 37

Количество выявленных больных коронавирусом в Турции возросло за сутки с 1 256 до 1 549, умерших достигло 37.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня было проведено 3 672 теста, из них 293 положительные. Всего мы потеряли еще семь наших пациентов», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В мире зафиксировано уже почти 333 тысячи случаев заражения в 189 странах, около 14,5 тысячи человек скончались.