Число жертв коронавируса в Турции достигло 37

Количество выявленных больных коронавирусом в Турции возросло за сутки с 1 256 до 1 549, умерших достигло 37.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня было проведено 3 672 теста, из них 293 положительные. Всего мы потеряли еще семь наших пациентов», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В мире зафиксировано уже почти 333 тысячи случаев заражения в 189 странах, около 14,5 тысячи человек скончались.

| 2020-03-24T01:24:00+00:00 24 марта 2020, 03:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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