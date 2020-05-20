Число жертв Covid-19 в США превысило 93,5 тыс

Число умерших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в США за последние сутки увеличилось на 1530 человек — до 93 594.

Согласно данным сайта Worldometer, число инфицированных за истекшие 24 часа возросло на 19 974 — до 1 572 114 человек.

США по-прежнему остаются наиболее пострадавшей от коронавируса нового типа страной мира. Далее следуют Россия, Испания и Бразилия, где коронавирусом заразились 308 705, 278 803 и 271 885 человек соответственно.

Больше всего зараженных и погибших зафиксировано в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс.

В Нью-Йорке Сovid-19 инфицированы 362 630 человек, жертвами заболевания стали 28 648 человек.

В Нью-Джерси коронавирусом заразились более 151 тыс человек, в Иллинойсе – свыше 98 тыс человек.

Численность населения США составляет 330 миллионов человек. Тест на коронавирус нового типа прошли около 12 647 000 американцев. В целом по всей стране от Сovid-19 излечились более 361 тыс человек. Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.