Число жертв Covid-19 в США превысило 82 тыс

Число умерших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в США за последние сутки увеличилось на 1203 человек — до 82 010.

Согласно данным сайта Worldometer, число инфицированных за истекшие 24 часа возросло на 19 030 человек — до 1 388 137.

США по-прежнему остаются наиболее пострадавшей от коронавируса нового типа страной мира. Далее следуют Испания и Россия, где коронавирусом заразились более 269 тыс и 232 тыс человек соответственно.

Больше всего зараженных и погибших зафиксировано в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе

В Нью-Йорке Сovid-19 инфицированы 347 151 человек, жертвами заболевания стали более 27 тыс человек.

В Нью-Джерси коронавирусом заразились 141 137 человек, в Иллинойсе – 79 007 человека.

На сегодняшний день от опасного вируса вылечились 262 321 американцев.

| 2020-05-12T21:04:00+00:00 12 мая 2020, 22:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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