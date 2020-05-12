Число жертв Covid-19 в США превысило 82 тыс

Число умерших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в США за последние сутки увеличилось на 1203 человек — до 82 010.

Согласно данным сайта Worldometer, число инфицированных за истекшие 24 часа возросло на 19 030 человек — до 1 388 137.

США по-прежнему остаются наиболее пострадавшей от коронавируса нового типа страной мира. Далее следуют Испания и Россия, где коронавирусом заразились более 269 тыс и 232 тыс человек соответственно.

Больше всего зараженных и погибших зафиксировано в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе

В Нью-Йорке Сovid-19 инфицированы 347 151 человек, жертвами заболевания стали более 27 тыс человек.

В Нью-Джерси коронавирусом заразились 141 137 человек, в Иллинойсе – 79 007 человека.

На сегодняшний день от опасного вируса вылечились 262 321 американцев.