Число жертв Covid-19 в США превысило 80 тыс

Число умерших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в США за последние сутки увеличилось на 1417 человек — до 80 056.

Согласно данным сайта Worldometer, число инфицированных за истекшие 24 часа возросло на 25 232 человека — до 1 348 315.

США — наиболее пострадавшая от коронавируса нового типа страна мира. Далее по числу инфицированных следуют Испания (264 663), Италия (218 268) и Великобритания (215 260).

На сегодняшний день тест на коронавирус в Штатах прошли более 8 925 350 человек, от опасного вируса вылечились 238 080.

Больше всего зараженных и погибших зафиксировано в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Массачусетсе.

В Нью-Йорке Сovid-19 инфицированы 343 709 человек, жертвами заболевания стали 26 598 человек.

В Нью-Джерси коронавирусом заразились 137 085 человек, в Массачусетсе – 76 743 человека.