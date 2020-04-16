Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 108 тысяч человек

Число жертв коронавируса во Франции возросло до 17 920.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

В среду сообщалось о 17 167 умерших и 106 206 заразившихся коронавирусом.

«Общее число жертв с первого марта составляет 17 920», — сказал Саломон на брифинге в четверг. Он отметил, что в больницах скончались 11 060 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях – 6860 человек.

По словам Саломона, число подтвержденных случаев заболевания во Франции составляет 108 847. Таким образом, прирост за сутки составил более 2,6 тысячи.

Более 31 тысячи госпитализированы. За прошедшие сутки 1823 новых пациента поступили в больницы. При этом второй день подряд число пациентов в больницах снижается, отметил глава генеральной дирекции здравоохранения Франции. Число госпитализированных за последние 24 часа снизилось на 474 человек.

В реанимации находятся 6248 человек. За сутки в реанимацию поступили 270 человек. При этом количество больных в реанимации снижается восьмой день подряд, сообщил Саломон.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении режима изоляции до 11 мая в связи с эпидемией коронавируса. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. После 11 мая во Франции постепенно начнут открываться детские сады, школы и университеты.