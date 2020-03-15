Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 4 тыс. человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 4 233.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Focus Online, однако по данным Института Роберта Коха, заболевших только 3 795.

В пятницу агентство DPA сообщало о 3,3 тысячах заболевших и 8 смертельных случаях. При этом за сутки подтвердили более тысячи случаев инфицирования в стране.

Как сообщает издание, наибольшее число случаев по-прежнему в регионе Северный Рейн — Вестфалия — более 1,6 тысячи. В Баварии — более 680 случаев, в Баден-Вюртемберге – 569. Число смертельных случаев в стране не изменилось.